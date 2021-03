São Pedro da Aldeia pede para Via Lagos para avisar da barreira em painéis eletrônicos

O município de São Pedro da Aldeia enviou, nesta quinta-feira (25), a solicitação à concessionária CCR Via Lagos, responsável pela administração da RJ-124 (principal ligação do Rio de Janeiro com a região), para utilização dos painéis eletrônicos dispostos ao longo da rodovia para fins informativos.



No documento, foi destacado o pedido para que os dispositivos exibam alertas sobre a presença de barreiras fiscalizatórias nos acessos aos municípios da Costa do Sol.

A medida visa evitar que turistas, alheios à proibição da entrada de pessoas que não residam ou trabalhem nas cidades que estão realizando bloqueios, precisem retornar pela via. A barreira ficará instalada na saída da Via Lagos, na altura do bairro Balneário. A previsão é que mais barreiras fiscalizatórias sejam montadas em pelo menos três acessos: em Tamoios, no segundo distrito de Cabo Frio; no Trevo de Armação dos Búzios; no Distrito de Figueira, em Arraial do Cabo.

O documento destaca que, diante do momento de crise de enfrentamento à pandemia, o município solicita à empresa a divulgação das restrições adotadas na cidade. O ofício ressalta, ainda, que a colaboração da concessionária é de suma importância para a segurança em saúde da população.

A administração pública alerta a importância de toda a população e os estabelecimentos aderirem às restrições determinadas por Decreto, e afirma que a prioridade da gestão municipal é proteger vidas. A conscientização de todos é essencial para diminuir os impactos desse momento.