São Pedro da Aldeia recebe 31 mil seringas para a campanha de vacinação contra a Covid-19

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia recebeu, na tarde deste sábado (16), 31 mil unidades de seringas descartáveis com agulhas do governo do estado. Elas vão compor o estoque que será utilizado na fase inicial de imunização contra a Covid-19. Os insumos vieram da Central Geral de Abastecimento (CGA), em Niterói, e foram entregues também a outros municípios.

O material corresponde ao número de doses que serão necessárias para imunizar os grupos de risco que se encaixam nas fases iniciais da vacinação. Parte dos profissionais de São Pedro da Aldeia já está sendo capacitada pela Secretaria de Saúde e pelo estado para a organização da campanha.

“Já estamos trabalhando na logística da campanha e instruindo os nossos técnicos da Vigilância em Saúde. Inicialmente, o governo do estado prevê que sejam vacinados os trabalhadores da saúde, idosos, pessoas com comorbidades, professores, forças de segurança e salvamento. Cada grupo em datas específicas, que ainda serão divulgadas”, disse a Secretária interina de Saúde, Maria Márcia Sampaio Fontes.

São Pedro iniciará a vacinação de acordo com o Plano Nacional de Imunização, do governo federal, coordenado pelo governo do estado.