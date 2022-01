São Pedro da Aldeia recebe Copa Verão de Futebol de Campo

A bola vai rolar em São Pedro da Aldeia de 12 a 15 de janeiro. Jovens entre 12 e 18 anos vão competir em busca da taça na Copa Verão de Futebol de Campo na cidade. A expectativa é de que cerca de 600 atletas de diferentes estados do país cheguem ao município. O evento é uma realização da iniciativa privada e conta com o apoio da Secretaria Adjunta de Esportes junto às secretarias de Educação e de Saúde.

O campeonato terá jogos em três campos distribuídos pelos bairros da cidade e os horários das partidas serão divulgados em breve. Dessa forma, a competição será no Campo da Associação Atlética de Esporte do bairro Porto da Aldeia, assim como no campo do São Pedro Esporte Clube no Centro, e no Campo do Cancela, no bairro Balneário.

O município irá receber em torno de 600 atletas vindos desde outros estados, como Manaus, até talentos locais. Os jovens fazem parte das categorias sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18.

Apoio

O evento é uma organização da empresa MSR Gestão Esportiva e tem o apoio da prefeitura. A empresa possui ampla experiência em promover campeonatos de curto prazo. Os atletas irão contar com transporte da Secretaria de Educação, por exemplo. A pasta também oferece alojamento na Escola Municipal Carolina Nazareth Teixeira Pinheiro, no bairro Estação. Além disso, a Secretaria de Saúde irá disponibilizar ambulância e uma equipe para acompanhar cada partida.

Para o secretário adjunto de Esportes e Lazer, Ricardo Gaspar, a Copa Verão de Futebol de Campo é mais um incentivo às práticas esportivas na cidade. “Essa é mais uma forma de fomentar o esporte em São Pedro da Aldeia. Trazer um evento esportivo para nossa cidade não só movimenta o comércio local, com a vinda do público para o município, como também dá oportunidade para os jovens dos nossos projetos que também vão competir. Do mesmo modo também vamos receber os times de outros municípios. Acima de tudo, vamos colocar nossa cidade no cenário esportivo da região”, apontou.