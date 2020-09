São Pedro da Aldeia recebe três ambulâncias do Governo do Estado

A saúde de São Pedro da Aldeia ganha um importante reforço nesta quarta-feira (09/09). Além do Governo do Estado entregar ao município três novas ambulâncias, prometeu normalizar, na próxima terça-feira, o atendimento na UPA Pediátrica, que está limitado devido à falta de pagamento dos profissionais daquela unidade de saúde. A portadora da boa notícia é a secretária municipal de Saúde, Francislene Casemiro, que foi ao Rio de Janeiro buscar os veículos e se reuniu com o secretário estadual de Saúde, Alex Bousquet.



As novas ambulâncias, que são fruto de Emenda parlamentar federal direcionada ao Estado do Rio de Janeiro para aquisição e distribuição de veículos aos municípios para transporte de pacientes, darão apoio e reforço à rede municipal de Saúde. “Os veículos pertencem à categoria básica com possibilidade de estruturação de unidade móvel de UTI”, acrescenta a secretária.

UPA Pedriátrica

Atendendo ao pedido do prefeito Cláudio Chumbinho, a secretária de Saúde de São Pedro da Aldeia levou ao secretário estadual as reivindicações e preocupações do município com a falta de regularidade no atendimento da UPA pediátrica que atende, não só aldeenses, mas crianças e adolescentes de toda a Região dos Lagos. “O secretário estadual está acompanhando de perto essa situação e em atenção aos pedidos, nos prometeu que a partir da próxima terça-feira o atendimento na UPA Pediátrica será normalizado”, informa Francislene.

Para o prefeito Cláudio Chumbinho, o recebimento das novas ambulâncias é resultado do empenho e dedicação que a administração pública tem tido com a saúde do aldeense. “Nossa cidade tem poucos recursos financeiros, mas gerimos com muita responsabilidade e transparência e sempre articulamos para buscar mais benefícios para nosso município. Agradecemos ao Governo do Estado por mais essa conquista para os nossos moradores”, reconhece o prefeito.