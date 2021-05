São Pedro da Aldeia segue com processo de contratação emergencial e temporária de médicos

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia segue com processo para contratação emergencial e temporária de médicos, em caráter excepcional. O objetivo é proporcionar melhor atendimento às demandas funcionais da Secretaria de Saúde para ampliar o combate da Covid-19 no município, no esforço contínuo de oferecer acolhimento mais qualificado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

As especialidades com vagas disponíveis são para médicos cardiologista, hematologista, urologista, psiquiatria, infectologista pediátrico, fonoaudiólogo, além de médico generalista ou de saúde da família, clínico-geral e médico do trabalho.

Os profissionais terão carga horária de 20h, com exceção de médico generalista ou de saúde da família, com 40h. As informações completas sobre as vagas podem ser conferidas aqui.

As inscrições devem ser feitas pelo e-mail atencaobasicaspa@gmail.com. Os candidatos devem informar o nome completo, número do CRM em dia, telefone, e-mail e disponibilidade de horário.

Os selecionados atuarão na Policlínica Municipal, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas Estratégias da Saúde da Família (ESFs), que integram a rede municipal de atendimento à saúde.