São Pedro da Aldeia tem mais quatro novos casos suspeitos de Coronavírus

A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia informa que notificou mais quatro novos casos suspeitos de coronavírus (um homem e três mulheres).

Até às 10h40 de hoje, dia 18, o município contabilizava cinco casos sob investigação (um morador de Armação dos Búzios, um de Cabo Frio e três de São Pedro da Aldeia). São Pedro da Aldeia segue com um caso descartado (o militar atendido em Niterói testou negativo para COVID-19) e nenhum caso confirmado da doença.



Em todos os quatro novos casos suspeitos foram coletadas amostras e enviadas para análise laboratorial. Os pacientes apresentam estado de saúde estável e encontram-se em isolamento domiciliar. Os moradores de Cabo Frio e Armação dos Búzios serão acompanhados pelas suas respectivas secretarias de saúde e vigilâncias municipais.



A Vigilância em Saúde Municipal de São Pedro da Aldeia está em monitoramento constante com a Vigilância Estadual para acompanhar os casos suspeitos e confirmados no Estado e reforça a importância para as principais medidas de prevenção como lavar as mãos, evitar aglomerações, proteger nariz e boca ao tossir e não compartilhar objetos de uso pessoal.