São Pedro da Aldeia tem operação educativa em praias e bares

Para intensificar as medidas de prevenção ao coronavírus e orientar a população sobre o decreto em vigor no município, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia realizou uma operação educativa no último fim de semana. Equipes da Guarda Municipal, Fiscalização de Posturas e Guarda Ambiental percorreram bares e praias dando orientações, além de abordarem ônibus de turismo.



A previsão é de que a ação aconteça semanalmente, sendo intensificada no período de festas de fim de ano.

O trabalho teve início na noite de sexta-feira (11/12), com agentes da Guarda Municipal e da Fiscalização de Posturas acompanhando o fechamento dos bares nos bairros da cidade, como Centro, Fluminense, Porto da Aldeia e Estação. De acordo com o Decreto nº 183, bares, lanchonetes, sorveterias, quiosques e estabelecimentos congêneres podem funcionar somente até as 22h. A mesma operação foi realizada no sábado (12/12), quando a loja de conveniência de um posto de gasolina, no Centro, que já havia sido notificada, foi interditada por descumprir o decreto em vigor.

Foto: Divulgação | SESORP

O secretário de Segurança e Ordem Pública, Jorge Ribeiro destaca, ainda, o trabalho de higienização em locais de grande circulação de pessoas, para combater a propagação da Covid-19. “Tendo em vista o aumento do número de casos, não só em São Pedro da Aldeia, mas no Estado e em todo o Brasil, estamos intensificando esse trabalho de higienização e conscientização no município para tentar frear a disseminação da doença. Adotamos essas medidas em conjunto por um pedido da Secretaria de Saúde”, afirma.

Foto: Divulgação | SESORP

No sábado (12/12) e no domingo (13/12), das 5h às 8h, foi feita a abordagem a ônibus de turismo nos bairros Campo Redondo e Vinhateiro, locais já visados para estacionamento dos veículos. No fim de semana, também foram feitas operações educativas nas Praias Linda, Balneário, Pitória, Sol, Sudoeste e Ponta da Areia, orientando os frequentadores e comerciantes sobre as medidas estabelecidas no Decreto nº 183, que proíbe a frequência de praias, laguna, rios e piscinas em condomínios.

Foto: Divulgação | SESORP

A secretária de Saúde, Francislene Casemiro, afirma que, para que as ações determinadas em decreto sejam eficientes, é fundamental que a população colabore e reforce a consciência coletiva. “Esse é o momento de cada um fazer a sua parte. Nosso trabalho é voltado a conter a propagação do vírus e a incidência da doença em nossa cidade. A Guarda Municipal está realizando o trabalho educativo, reforçando o alerta à toda população. É bom destacar que, nesse momento de aumento dos casos, evitar aglomerações e seguir as demais atitudes preventivas é primordial”, ressalta.