São Pedro da Aldeia tem triturador de galhos para auxiliar na limpeza urbana

A Secretaria de Serviços Públicos de São Pedro da Aldeia agora conta com um equipamento triturador de galhos para auxiliar na limpeza urbana. Adquirida com recursos próprios, a máquina tem capacidade para reduzir o volume da matéria orgânica proveniente de podas, como galhos, folhas e até troncos. A partir de uma parceria entre secretarias, a matéria orgânica reduzida será aproveitada como adubo no Horto Municipal e nos jardins do município.

A máquina ficará acoplada a um caminhão, possibilitando que o lixo verde recolhido nas vias da cidade seja triturado instantaneamente. O prefeito, Fábio do Pastel, ressaltou a economia que será gerada pelo equipamento. “Nós investimos 244 mil reais na máquina e vamos reduzir muito os gastos com os caminhões que recolhem galhos, gerando economia para os cofres públicos. Isso para o município é de grande importância”, frisou.

O secretário da pasta, Raimundo Teixeira, destacou o trabalho conjunto para a aquisição de novos equipamentos. “Aos poucos, com o apoio do Prefeito Fábio do Pastel, estamos equipando a Secretaria de Serviços Públicos. O objetivo é que o triturador de galhos dinamize a rotina dos servidores, contribuindo para uma cidade mais limpa. O material que precisaria ser transportado em quase dez viagens, agora poderá ser levado ao destino final em apenas uma”, comemorou.

A matéria orgânica gerada pelo equipamento será destinada à Secretaria de Agricultura, visto que pode ser aproveitada como adubo em hortas e jardins. De acordo com o responsável pela pasta, Thiago Ribeiro, o material já tem destinação certa. “Após um período de compostagem, que é o processo natural de decomposição da matéria orgânica, ela será utilizada para enriquecer o solo no cultivo das mudas no próprio Horto Municipal e nos jardins públicos da cidade”, contou.

A limpeza minuciosa dos espaços públicos, com capricho, também tem efeito positivo na conscientização e incentiva que a população cuide de seus terrenos e calçadas. A gestão municipal reforça que os cidadãos devem solicitar à Secretaria de Serviços Públicos o recolhimento do lixo verde proveniente de podas particulares, não depositando o material nas vias públicas. O agendamento deve ser feito por meio dos telefones (22) 2627-6190 e (22) 2627-7055.