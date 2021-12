São Pedro da Aldeia terá 1º Festival Gastronômico Frutos da Lagoa

A culinária praieira, baseada nas riquezas da Lagoa de Araruama, será destaque no verão aldeense. Empresários do setor, com apoio da Secretaria Adjunta de Turismo, promovem o 1º Festival Gastronômico Frutos da Lagoa de São Pedro da Aldeia.

O evento acontecerá entre os dias 14 e 30 de janeiro de 2022.

A ação visa destacar a qualidade e a variedade gastronômica do município, além de mostrar a riqueza das tradições culturais por meio de pratos típicos.

Os estabelecimentos interessados em participar do festival devem realizar inscrição a partir desta quarta-feira, 1° de dezembro. Para a matrícula, é necessário que os restaurantes e similares enviem e-mail para frutosdalagoa.spa@gmail.com informando nome do estabelecimento e do responsável, endereço, contato (telefone e WhatsApp) e perfis nas mídias sociais. A inscrição ficará aberta até o dia 10.

A secretária adjunta de Turismo, Andrea Tinoco, destaca que o evento vai evidenciar o setor como grande rede de benefícios. “Além de ressaltar a abundância de frutos de nossa lagoa, vamos consolidar a gastronomia aldeense como especial produto turístico já estabelecido”, destacou. A gastronomia é um elo fundamental em nossa cadeia turística e econômica, sendo um especial nicho de negócios em nosso município com benefícios que vão desde a geração de empregos, consolidação da referência turística e incentivo direto ao desenvolvimento econômico”, completou.

A dinâmica do festival será decidida com os inscritos por meio de reuniões e divulgada previamente aos consumidores. Mais informações a respeito das etapas da ação podem ser obtidas na Secretaria Adjunta de Turismo, localizada na Orla do Centro, ou pelo canal InfoTur (22) 998665 0931.