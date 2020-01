São Pedro da Aldeia terá 4º Feira do Livro Double em março

Com o apoio da Prefeitura, o município de São Pedro da Aldeia vai sediar, nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de março, a quarta edição da Feira do Livro Double na Praça Hermógenes Freire da Costa, na Praia do Centro. O evento, promovido pela Associação Internacional de Escritores e Artistas (Literarte), vai contar com uma série de atividades culturais, lúdicas e recreativas abertas à população.

A programação da 4º Feira do Livro Double inclui Festival de Contação de Histórias, Semana de Artes Plásticas na Casa da Cultura, Gincana Interescolar, concurso e desfile de Cosplays, Campeonato K-Pop, apresentações de música e dança, brincadeiras, sorteio de brindes, fórum de debates, palestras, sarau, sessão de autógrafos e bate-papo com escritores de diversos estados do país, entre outras atrações.

As pessoas interessadas em se apresentar no 1º Festival de Contação de Histórias podem se inscrever gratuitamente pelo número (22) 98109-2430, via aplicativo de mensagens WhatsApp. As vagas são limitadas. Serão aceitas inscrições individuais ou em grupos. O Festival vai contar com 12 apresentações de histórias com temática livre, sendo seis direcionadas à faixa etária infanto-juvenil e seis voltadas ao público adulto. Ao final, os contadores classificados em 1º e 2º lugares de cada categoria serão premiados em dinheiro, troféu e diploma. O Edital, com todas as normas para a inscrição, está disponível no endereço eletrônico http://www.feiradolivrodouble.com.br/Edital.aspx.

Para mais informações sobre a 4º Feira do Livro Double, inscrições para o Festival de Contação de Histórias e a programação completa do evento podem ser encontradas no site www.feiradolivrodouble.com.br. Dúvidas e informações podem ser obtidas pelo número (22) 98109-2430 ou, ainda, pelo e-mail assistente@grupoliterarte.com.br.