São Pedro da Aldeia terá “Aldeia Sunset” neste sábado

São Pedro da Aldeia vai ser palco para um evento voltado ao gênero musical deep house. O “Aldeia Sunset” acontece neste sábado (08), a partir das 18h, no palco fixo da Praça Hermógenes Freire da Costa, na Praia do Centro. O evento, que promete ser sucesso entre os amantes e simpatizantes do gênero, vai contar com cinco horas de apresentação do DJ Alex Medeiros.

A ação é uma iniciativa do DJ Alex Medeiros, em parceria com a Secretaria Adjunta de Esportes e Lazer. “Com o apoio do prefeito Cláudio Chumbinho, nossa Secretaria busca sempre apoiar movimentos culturais e promover entretenimento para a população, sem despesas para o município”, disse o secretário adjunto da pasta, Thiago Costa.

O evento contará com estrutura de som, iluminação e mesa. O deep house é um subgênero da house music, que funde elementos da Chicago House com jazz, funk e um toque de soul music. O ritmo é tocado nas pistas de dança pelo mundo.

De acordo com o DJ Alex Medeiros, o “Aldeia Sunset” tem como proposta apresentar um pouco mais da cultura musical, quebrando pré-conceitos que possam existir. “Minha apresentação terá muito de mim, quero tocar o que sinto e transmitir isso ao público. Quero dar uma noite inesquecível para eles e mostrar que música não é só batida. Esse evento vai marcar o meu retorno para São Pedro da Aldeia e mostrar um pouco do que conheci em Trancoso, no sul da Bahia, quando estava morando por lá”, declarou.