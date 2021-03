São Pedro da Aldeia terá barreira sanitária 24h na altura da saída da Via Lagos

A entrada em São Pedro da Aldeia será controlada por uma barreira de fiscalização, que funcionará 24 horas por dia, para vetar o acesso de turistas à região durante o feriado de 10 dias adotado pelo estado.

A operação será instalada na Rodovia RJ-106, na altura da saída da Via Lagos, e seguirá até o dia 04 de abril.

Será autorizada somente a entrada dos portadores de comprovante de residência ou IPTU, desde que o documento esteja em nome de um dos ocupantes do veículo.

A iniciativa foi viabilizada por meio de uma operação conjunta e contará com agentes da Guarda Municipal de São Pedro da Aldeia e da Polícia Militar, além do apoio da Guarda Municipal de Cabo Frio, do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV) e apoio logístico da Marinha do Brasil.