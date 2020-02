São Pedro da Aldeia terá Bloco dos Bonecões no Carnaval

Uma das atrações mais tradicionais do carnaval, o Bloco dos Bonecões vai agitar o centro histórico de São Pedro da Aldeia nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro, de sábado a terça-feira. Ao todo, 15 bonecos gigantes, inspirados nos populares “Bonecos de Olinda”, vão desfilar nas principais avenidas do centro da cidade. Este ano, o bloco carnavalesco da Prefeitura contará com a participação especial da Banda Tradicional, do maestro Jorge Luperce, levando marchinhas e sambas-enredo consagrados. A concentração está marcada para as 20h, com saída da Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, na Avenida Francisco Coelho Pereira, n° 255, no Centro.

Foto: Jefferson Viana (Arquivo)

“O Bloco dos Bonecões já é uma tradição no carnaval em São Pedro da Aldeia e todo ano a gente se preocupa em manter e melhorar essa manifestação cultural tão importante e simbólica para a cidade. A nossa perspectiva de público é grande, mais de quatro mil foliões estão previstos para participar dos desfiles e esperamos uma folia de muito sucesso”, destacou a diretora municipal de Cultura, Isis Monteiro.

Símbolos da festa mais popular do Brasil, anualmente os bonecões arrastam milhares de foliões pelas avenidas do Centro, homenageando personalidades que marcaram a história do Carnaval em São Pedro da Aldeia. Os 15 bonecos gigantes, esculpidos em isopor, dão vida a figuras carnavalescas marcantes no município, entre elas Zezé Temporão, Lema, Jancerino, Décio Coroa, Coraci, Nilda, Brasa, Borrachinha, Mirtes e Badu. As peças passaram por restauração completa, com reparos gerais e pintura, em um trabalho conduzido pelo artista plástico da Secretaria Adjunta de Cultura, Flávio Rangel.