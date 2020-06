Em virtude do Dia de Corpus Christi, o prefeito de São Pedro da Aldeia, Cláudio Chumbinho, acompanha a Portaria n° 679, de 30 de dezembro de 2019, do Ministério da Economia/Gabinete do Ministro, e decreta ponto facultativo em todas as repartições municipais no dia 11 (quinta-feira) e estende o ponto facultativo ao dia 12 (sexta-feira).

O funcionamento das atividades de natureza essencial obedecerá às escalas de serviço determinadas pelas respectivas chefias imediatas.