SÃO PEDRO DA ALDEIEA: Diretores recebem treinamento para a Plataforma de Gestão Educacional

Na manhã desta última terça-feira (22), a Secretaria de Educação de São Pedro da Aldeia recebeu o 1º grupo de diretores de escolas da Rede Municipal para o treinamento da plataforma de gestão educacional. O encontro deu continuidade à implementação dos módulos que ainda não tinham sido apresentados no treinamento anterior, realizado no mês de julho.

Os módulos escolhidos foram os de frequência de funcionários e quadro de horários dos professores. O desenvolvedor de sistemas, Wamberto de Farias, fez uma pequena apresentação, onde foi apontada a lista de funcionários das escolas, atualizada por meio do recente recadastramento de servidores da Educação. De maneira digital, os diretores poderão inserir horas extras, gratificação por efetiva função de magistério e faltas com ou sem justificativa na nova aba de frequências.



Inicialmente, a frequência ainda será entregue de forma física e também será lançada no sistema como forma de adaptação dos profissionais à nova ferramenta. Para a primeira experiência, os diretores terão auxílio do departamento de gestão de pessoas da Secretaria de Educação.



O quadro de horários, que anteriormente era confeccionado à mão, foi o segundo tema abordado. Agora, o corpo diretivo das 42 unidades escolares poderá contar com a modernidade do sistema que, além de executar a função de deixar o quadro mais organizado, também irá gerar relatório para a Educação, onde serão apontadas carências de profissionais nas unidades, facilitando a convocação para completar o quadro de funcionários.

Ao final, foi entregue um termo de responsabilidade a todos os diretores presentes para garantir que o preenchimento da frequência será de total responsabilidade do diretor e do diretor adjunto e que o encargo não poderá ser repassado aos demais funcionários das escolas.

Devido às fortes chuvas, os outros 7 grupos que iriam participar do treinamento no mesmo dia e também nesta quarta-feira (23/09), foram reagendados para a próxima semana, nos dias 28 e 29 de setembro. O 1º grupo também deverá retornar com os demais, já portando a frequência dos funcionários para que seja realizada a experiência prática. A Secretaria de Educação montou um laboratório de informática para que os diretores possam utilizar durante o treinamento. Todo o local respeita as medidas de distanciamento propostas pela OMS (Organização Mundial de Saúde).

NOVA PLATAFORMA DE GESTÃO

A nova aposta da Secretaria de Educação se trata de uma ferramenta que otimizará serviços e trará mais transparência nas ações para servidores e toda a população aldeense. Através de portais, a comunidade poderá acompanhar boletins escolares, frequência e movimentações na Educação, oferecendo ainda mais esclarecimentos nas ações realizadas pela pasta. A plataforma digital oferecerá, ainda, módulos de gestão acadêmica e pessoal, além de possibilitar novas formas de organização de documentos e informações de alunos e servidores da rede municipal de ensino.