SÃO PEDRO: Escola Municipal Paineira reforça medidas preventivas para receber responsáveis de alunos

A Escola. Mz. Paineira, de São Pedro da Aldeia, reforça o protocolo de medidas preventivas ao coronavírus.

Com uma logística diferenciada, a entrega das atividades foi realizada no pátio da escola, onde, ao serem recepcionados, todos tiveram seus calçados higienizados para adentrarem na unidade. Após a higienização inicial, foi realizado o aferimento de temperatura, através do termômetro infravermelho e também o protocolo básico de higienização das mãos com álcool em gel.

Cada responsável foi direcionado a uma mesa de acordo com o segmento do aluno que representava, a fim de evitar aglomeração. A forma de atendimento, além de respeitar as normas da OMS (Organização Mundial da Saúde), também garantiu uma atenção individualizada a todos que estavam presentes.

A garantia de proteção e o protocolo de higienização também se estendeu a todos os funcionários que participaram da ação, que já estavam munidos de luvas, máscaras e protetores faciais.



Para a orientadora educacional, Bárbara Oliveira Dias, o esforço da escola tem sido uma forma de mostrar o seu diferencial. “Essas atribuições que a escola está tendo estão sendo marcadores funcionais durante a pandemia, com os pais, alunos e funcionários. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa equipe, de poder colaborar de forma gradativa para o sucesso de tudo isso que está acontecendo agora na escola”, contou a orientadora, que também parabenizou as diretoras da unidade por toda organização promovida.

Além da entrega das atividades, também foi recebido o material da 1º fase de distribuição, que os alunos já fizeram em casa com o auxílio de professores, por meio de atendimento organizado pela escola via aplicativo de troca de mensagens.

No mesmo dia, também foram entregues kits para os alunos inclusos da unidade. Todas as atividades produzidas eram de caráter lúdico, visando a realidade familiar do aluno e com o foco em uma aprendizagem significativa, explorando os componentes curriculares.