SÃO PEDRO: primeiro dia de vacinação nos postos aplica 653 doses em idosos de 78 anos

São Pedro da Aldeia deu início à aplicação de vacinas contra a Covid-19 nos postos de saúde do município. Nesta segunda-feira (8), a ação atendeu os idosos de 78 anos ou mais, totalizando 653 aldeenses vacinados pela primeira dose da imunização. O procedimento continuará ao longo desta semana, obedecendo ao cronograma da faixa-etária do público, de acordo com o dia de vacinação (confira o calendário abaixo).

A vacinação acontece em oito postos de saúde entre as 8h e as 15h. Para receber a dose, é necessária a apresentação de documentação pessoal com foto, Cartão do SUS e comprovante de residência. “Foi um dia muito produtivo, com equipes trabalhando nas ruas e com auxílio de vários voluntários. Todos unidos em prol da saúde e da vacinação. Quero parabenizar a todos pelo empenho. Gradativamente, estamos vacinando a população aldeense, de acordo com as diretrizes vigentes”, disse a coordenadora em Vigilância em Saúde, Tatiana Leal de Oliveira.

A prefeitura destaca que cada frasco da vacina contém dez imunizantes. Para evitar desperdício das doses, apenas será permitida a abertura de novos frascos até as 14h. Após esse horário, a abertura acontecerá se houver espera de dez pessoas ou mais aptas para receber a vacinação.

Todos que recebem as vacinas aplicadas são catalogados para registro documental do processo de imunização. Os certificados são feitos nominalmente, com a assinatura daqueles que recebem as doses ou dos responsáveis por eles no ato da vacinação. Ainda não há previsão para a aplicação da segunda dose da vacina ao grupo, necessária para a imunização completa da doença. O município seguirá o prazo limite para a conclusão determinado pelo Ministério da Saúde e de acordo com a chegada de vacinas à cidade.

O cadastro para o recebimento domiciliar das vacinas para idosos acima de 81 anos segue pelo WhatsApp. Para receber o imunizante, o público-alvo deve fazer a solicitação por meio do número (22) 99617-5923 ou nas unidades básicas de saúde do município. É necessário informar o nome do idoso, data de nascimento, Cartão do SUS, endereço e telefone no ato do cadastro. O número disponibilizado é destinado apenas para o procedimento.

Confira o cronograma de vacinação nos postos:

Segunda-feira (08/03): idosos acima de 78 anos;

Terça-feira (09/03): idosos acima de 78 anos;

Quarta-feira (10/03): idosos acima de 77 anos;

Quinta-feira (11/03): idosos acima de 77 anos;

Sexta-feira (12/03): idosos acima de 76 anos.

Confira os postos que irão realizar a vacina:

Unidade Básica Bairro Fluminense – Rua Resende, n° 54;

Esf Bairro São João II – Rua Marechal Juarez Távora, n° 168;

Unidade Básica Porto da Aldeia – Avenida Saputiaba, n° 35;

Esf Porto do Carro – Estrada do Alecrim, s/n;

Esf Campo Redondo – Rua Luiza Terra, s/n;

Esf Praia Linda – Rua Nicolas Peregrino dos Santos, n° 66;

Esf Baixo Grande – Rua Antônio Soares dos Santos, s/n;

Unidade Básica Mossoró – Rua Ramiro Antunes, s/n.