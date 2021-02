Saquarema começa a vacinar idosos contra o COVID-19

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta quinta-feira a vacinação contra o Coronavírus nos idosos da cidade. De acordo com o calendário divulgado pela Secretaria de Saúde, idosos com mais de 99 anos puderam ser imunizados hoje.

A vacinação ocorre em dois pontos da cidade: a Praça do Bem Estar, no Centro, e o Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça. Os locais funcionam das 09 às 16 horas.

De acordo com a Secretaria de Saúde, cada faixa etária terá um dia para ser imunizada. Vale ressaltar que a vacinação ocorre na medida em que o Ministério da Saúde envia as doses da vacina ao município.

A primeira idosa vacinada em Saquarema foi a Dona Geny, que foi à Praça do Bem Estar logo no início da manhã e não encontrou dificuldades para ser imunizada.

Seguindo o cronograma de vacinação, amanhã serão vacinados os idosos com 98 anos. Quem for acamado ou apresentar problemas de locomoção deverá entrar em contato pelo WhatsApp com a Secretaria de Saúde para efetuar agendamento. O telefone é (22)99756-2442.