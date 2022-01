Saquarema disponibiliza cursos profissionalizantes gratuitos na área de vestuário

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai disponibilizar aos moradores dois cursos profissionalizantes na área de vestuário: o curso de Confeccionador de Bolsas em Tecido e o de Confeccionador de Lingerie e Moda Praia. Ambos serão realizados, presencialmente, na Praça do Bem Estar, em uma Unidade Móvel do SENAI, e são fruto de parceria entre a Prefeitura e a FIRJAN – Federação da Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.

As aulas do curso de Confeccionador de Bolsas em Tecido, cuja duração é de 40 dias, serão realizadas no turno da tarde, das 13h às 17h. Já o curso de Confeccionador de Lingerie e Moda Praia, com duração de 60 dias, terá aulas no turno da noite, das 18h às 22h. Ambos serão realizados de segunda a sexta feira e cada um ofertará 14 vagas gratuitas aos moradores.

A inscrição será presencial e realizada somente no dia 01 de fevereiro, terça-feira, das 13:30h às 20:00h, e o critério de seleção será a ordem de chegada. Os candidatos, com idade mínima de 16 anos e o 6º ano do Ensino Fundamental completo, deverão comparecer ao Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal França, localizado na Rua Tia Mello – 25 – São Geraldo, Bacaxá, munidos dos seguintes documentos:

-RG ou CNH ou Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento;

-CPF;

-Comprovante de Residência;

-Comprovante de Escolaridade (Certificado ou Diploma ou Declaração de Matrícula ou Declaração de Conclusão);

-2 fotos 3×4.

O início das aulas dos cursos na área de vestuário será dia 07 de fevereiro e mais informações podem ser obtidas através de contato, via WhatsApp, para o número 22 93300-5250.