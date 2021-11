Saquarema flexibiliza obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos

O uso de máscara de proteção contra a Covid-19 deixou de ser obrigatório em locais públicos abertos em Saquarema, a partir desta quarta-feira (3).

A partir de agora, o uso passou a ser recomendável.

De acordo com o município, a flexibilização do uso obrigatório está de acordo com os termos da Lei Estadual nº 9.443, de 27 de outubro de 2021.

Em Saquarema, a flexibilização do uso considerou o avanço na campanha de imunização, na vacinação nos grupos de maior risco para formas graves da Covid-19 – idosos e pessoas com comorbidades –, inclusive com a aplicação de doses de reforço. Também foi levada em conta a cobertura de 96% da população estimada acima de 12 anos, vacinada com a primeira dose e, aproximadamente, 86% desse público com o ciclo vacinal completo. O fato de todo o corpo docente da rede de ensino já estar imunizado também foi considerado.