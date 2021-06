Saquarema: Laudo confirma que a senhora Marilza morreu por esganadura

Senhora idosa foi encontrada morta seminua e sem sua carteira

O caso da senhora Marilza mobilizou todo o município de Saquarema, dado que seu desaparecimento foi após informar que iria ao supermercado, no dia 9 de junho. Infelizmente, no último domingo, dia 13, chegou a informação que ninguém esperava, Marilza foi encontrada morta próximo à um dormitório de um local pertencente a uma igreja, no bairro do Rio da Areia.



Ela estava sem as roupas de baixo, carteira, documentos, cartão, dinheiro e chinelo. O sutiã estava abaixado por baixo da blusa.

De acordo com as informações, o laudo do IML de São Gonçalo que saiu ontem, dia 16, e foi confirmado como esganadura, quando a pessoa é asfixiada até a morte, a confirmação foi feita pelo perfil “Marilza Desaparecida”.