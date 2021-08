A Secretaria Municipal de Saúde recebeu nesta terça, 10, 2230 doses da vacina contra o Covid. A entrega foi feita pela Secretaria de Estado de Saúde.

Do total de doses enviadas, 1880 são de uso exclusivo para D1 e 350 são para uso D2.

Os dois pontos de imunização contra a COVID-19 funcionam no Centro Municipal de Educação Padre Manuel, no Porto da Roça, e na Praça do Bem Estar, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 09 às 16hs.