Saquarema recebe novas doses no domingo da vacina contra o coronavírus

Na manhã deste domingo, 18, servidores da Secretaria Municipal de Saúde foram ao município de Rio Bonito para receber novo lote de vacinas contra o Coronavírus, para aplicação de primeira dose.

1560 novas doses foram direcionadas para a cidade de Saquarema. Destas, 1450 são exclusivas para uso nos idosos.

Distribuídas pela Secretaria de Estado de Saúde, as vacinas são enviadas pelo Ministério da Saúde aos estados, que por sua vez, repassam aos municípios. No lote entregue neste domingo, as doses foram transportadas por uma aeronave do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro.

De acordo com o ofício enviado pela Secretaria de Estado de Saúde, as doses deverão ser aplicadas em idosos, profissionais da saúde e forças de segurança. Nesta segunda-feira, conforme comunicado pela Prefeitura, serão vacinados os homens com 65 anos.