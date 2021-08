Saquarema receberá torneios esportivos internacionais em 2022

Saquarema está rota no turismo esportivo internacional! Em 2022, três grandiosos torneios mundiais serão realizados na cidade. O mar, as lagoas e o céu do município receberão as etapas do Mundial de Surfe, da WSL; de Paramotor, realizado pela FAI; e o Festival de Esportes Aquáticos, Aloha Spirit. A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, está apoiando todos os eventos.

Os eventos são uma atração internacional que integra grandes atletas e personalidades nacionais e mundiais, gerando um grande impacto para a economia do município, principalmente para o setor hoteleiro e turístico da cidade.

“Estou honrada em saber que Saquarema sediará estes torneios. Serão eventos benéficos para o município e irão gerar muita visibilidade, inclusive para o exterior. Além da visibilidade para o mundo, teremos a oportunidade de gerar empregos e renda aos moradores da nossa cidade”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.

“Toda a equipe técnica da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo está empenhada para dar o apoio aos organizadores das competições. Assim como as Olimpíadas estão incentivando diversas pessoas a praticarem esportes, tenho a certeza de que os mundiais de surf, paramotor e esportes aquáticos animarão nossa população para iniciar em atividades esportivas”, afirmou o Secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Castro.

Etapas serão realizadas durante todo o ano

Primeira competição do calendário internacional esportivo na cidade, 11º Campeonato Mundial de Paramotor FAI – WPC 2022 será realizado entre os dias 20 a 30 de abril de 2022. O paramotor é a modalidade aeronáutica de menor custo dentre as outras categorias de aeronaves motorizadas e aquela onde se pode tirar maior prazer e liberdade nos céus. O Paramotor, também conhecido como Parafly, é uma aeronave leve e arrojada e nasceu de uma adaptação do parapente. Pode atingir velocidades de até 67 km/hora e o recorde de altura de voo brasileiro é 4.772 metros.

A etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL) será o segundo grande evento na cidade. Com 10 etapas durante a temporada de 2022, o principal torneio internacional de surfe chegará em Saquarema, conhecida como a Capital Nacional do Surf, entre os dias 27 de junho e 4 de julho. Dessa vez, os organizadores do torneio prometem um calendário diferente, com um novo formato. As mudanças incluem calendários iguais para homens e mulheres e a introdução de um corte entre os surfistas no meio da temporada.

O último torneio internacional é o circuito do Aloha Spirit, composto por quatro etapas que acontecem em diferentes cidades do país. Os atletas têm a opção de competir para serem ganhadores em cada uma delas ou de todo o campeonato. Para esta segunda opção, eles somam os pontos alcançados nas diferentes cidades, por modalidade. O Aloha terá como categorias canoa havaiana, natação, stand up paddle, surfski, paddleboard, apneia, triathlon e waterman e será realizado entre os dias 19 e 21 de agosto de 2022.

Compromisso com o meio ambiente

Muito mais que o esporte, as três modalidades apostam no compromisso ambiental e na sustentabilidade. Ousadas ações que buscam minimizar o impacto ambiental estão sendo realizadas pela WSL, FAI, Aloha e pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

“A bandeira do Meio Ambiente segue como uma das preocupações da nossa gestão. Vamos continuar com todos os cuidados para que o meio ambiente seja minimamente impactado na cidade”, completou a Prefeita Manoela.