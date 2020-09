Saúde Aldeense passa a atender pacientes de forma online

Em tempos de pandemia, a Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia vem criando alternativas para evitar a desassistência e levar atendimentos médicos aos pacientes. Além do atendimento presencial, respeitando os cuidados preventivos ao contágio do novo coronavírus, os médicos da Policlínica Municipal também estão realizando teleconsultas. Os pacientes são atendidos de forma on-line, respeitando a fila de regulação, com todo suporte técnico para que as avaliações sejam realizadas. Atualmente, treze profissionais realizam este tipo de atendimento em dez especialidades diferentes. As atividades de telemedicina são regulamentadas pela resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº 2.228/18.

Segundo o Conselho Federal de Medicina, a telemedicina é o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde, podendo ser realizada em tempo real ou off-line. Já a teleconsulta é a consulta médica remota, mediada por tecnologias, com médico e paciente localizados em diferentes espaços geográficos. Com o avanço da pandemia, o município teve que se adaptar a essa nova estratégia, preservando assim o atendimento à população.

COMO FUNCIONA A TELEMEDICINA?

As teleconsultas estão sendo realizadas a partir de uma triagem dos pacientes incluídos no Sistema Municipal de Regulação, respeitando a ordem de prioridade e data de inclusão. Para que possa ser atendido via teleconsulta, o paciente é informado do método implementado, caso o retorno do usuário seja positivo, o mesmo é agendado com dia e horário específicos. A fim de obter um bom andamento e para que a consulta ocorra da melhor maneira possível, um operador de telemedicina estabelece contato com o paciente meia hora antes do atendimento, dando orientações técnicas sobre o ambiente virtual onde a consulta ocorrerá.

ESPECIALIDADES OFERECIDAS

A telemedicina implementada na Policlínica Municipal de São Pedro da Aldeia está ofertando atendimentos em diversas especialidades à população nas seguintes especialidades: ortopedia, neurologia, endocrinologia, dermatologia, gastroenterologia, angiologia, cardiologia, nefrologia, pequenas cirurgias e neurologia. As ligações são realizadas dos consultórios da Policlínica diretamente para a casa dos pacientes regulados e agendados.

ATENDIMENTOS NA POLICLÍNICA

Além das consultas virtuais, a Policlínica Municipal segue realizando os atendimentos presenciais, de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h e no sábado, das 8h às 13h, respeitando os protocolos preventivos de combate ao coronavírus. A Policlínica Municipal está situada na rua Prefeito Waldir da Silva Lobo, s/n, atrás do Pronto-socorro Municipal, no bairro Morro dos Milagres.