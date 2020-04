Saúde de Arraial do Cabo recebe equipamentos de proteção

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu, nesta segunda-feira (06), Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para serem usados por profissionais e pacientes da rede Municipal de Saúde.

O material foi adquirido após decretada situação de emergência em território nacional por conta da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). O 2° lote, entregue ontem (06), é composto por 7 mil máscaras hospitalares. O primeiro lote já foi entregue, sendo 2 mil máscaras faciais, também conhecidas como máscaras N-95, e luvas.

Mais um lote de 10 mil máscaras já foi pedido e a Secretaria de Saúde aguarda a entrega.

Conforme protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a máscara cirúrgica deve ser utilizada para evitar a contaminação da boca e nariz do profissional por gotículas respiratórias quando o mesmo atuar a uma distância inferior a 1 (um) metro do paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo novo Coronavírus.

Já a máscara de Proteção Respiratória, o profissional deverá usar quando for atuar em procedimentos de risco. Pacientes com infecção suspeita ou confirmada pela COVID-19 deve utilizar a máscara de proteção respiratória tipo N95 – sempre que realizar procedimentos geradores de aerosóis, como, por exemplo, intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, coletas de amostras nasotraqueais e broncoscopias.

As luvas de procedimentos não cirúrgicos deverão ser sempre utilizadas quando houver risco de contato das mãos do profissional com sangue, fluidos corporais, secreções, excreções, mucosas, pele não íntegra e artigos ou equipamentos contaminados, de forma a reduzir a possibilidade de transmissão para o trabalhador de saúde, assim como de paciente para paciente, por meio das mãos do profissional.