Saúde de Arraial do Cabo recebe novo lote de equipamentos de proteção

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu, na terça-feira (05), Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para serem usados por profissionais e pacientes da rede Municipal de Saúde.

O material foi adquirido após decretada situação de emergência em território nacional por conta da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). O novo lote é composto por 3 mil frascos de álcool gel, 100 litros de álcool etílico A70° INPM, 6.500 máscaras hospitalares descartáveis, e 180 máscaras de acrílico. Mais de 20 mil máscaras faciais já foram entregues.

Conforme protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, a máscara cirúrgica deve ser utilizada para evitar a contaminação da boca e nariz do profissional por gotículas respiratórias quando o mesmo atuar a uma distância inferior a 1 (um) metro do paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo novo Coronavírus.

Uma das recomendações oficiais da Organização Mundial de Saúde frente a pandemia do COVID-19 é a higienização das mãos com água e sabão e álcool em gel a 70%, ambos poderão ser utilizados em ambientes externos e domiciliar, como medida eficaz para a higienização das mãos aliada ao isolamento social.

Devido a isto, a Secretaria de Saúde reforça a importância da população se conscientizar e respeitar as medidas preventivas decretadas pelo município a fim de refrear a circulação do vírus entre os munícipes e, assim, o surto da doença. Dentre elas, o isolamento domiciliar e o uso de máscaras são essenciais e cabe a cada um ter consciência. A recomendação é para que NÃO saiam de casa sem extrema necessidade e, ao sair, obedeça ao Decreto Municipal e utilize máscara. A Prefeitura conta com a colaboração de todos os munícipes para que as medidas de PREVENÇÃO sejam cumpridas.