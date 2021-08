Saúde de Arraial do Cabo viabiliza parcerias com Bombeiros

O Secretário Municipal de Saúde, Jorge Diniz, e o diretor técnico do Hospital Geral de Arraial do Cabo, Willian Policiano, receberam nesta quinta-feira (5), o segundo tenente e o segundo sargento do Posto Avançado do Bombeiro Militar (Pabm),

Gabriel Monteiro e Carlos Mello, respectivamente.

O objetivo da reunião foi viabilizar parcerias e ações conjuntas em salvamentos, treinamento de Atendimento Pré-Hospitar (APH) para os maqueiros e definir detalhes técnicos em organização de remoção e transporte de vítimas.