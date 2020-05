Saúde de Búzios realiza dois tipos de testes para diagnóstico da COVID-19

A Prefeitura de Búzios realiza dois tipos de testes para diagnóstico da COVID-19 nas pessoas que apresentam sintomas da contaminação pelo novo coronavírus e que tenham passado pela triagem nas unidades básicas e postos de saúde, nos bairros. Estes testes são gratuitos e realizados pelas equipes da Saúde do município.

Os testes rápidos, do tipo IGG, indicam se o indivíduo teve ou não contato com o vírus. Por esse motivo, conforme recomendação do Ministério da Saúde, os testes rápidos são destinados principalmente para os profissionais da saúde e da segurança pela atuação direta na linha de frente do trabalho.

Já os testes do tipo PCR-SWAB, são realizados nos casos avaliados como suspeitos; identificam o vírus em atividade no organismo do paciente, entre o terceiro e o décimo dia, a partir da constatação dos sintomas da doença.

O número total de testes realizados pela Prefeitura de Búzios é de 453 exames para diagnóstico da COVID-19, entre testes rápidos e PCR-SWAB, até a última quinta-feira (07/05).