Saúde de São Pedro da Aldeia alerta população sobre visita de falso consultor de vacinas em residências do município

A Secretaria Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia alerta toda a população sobre a visita de um suposto consultor de vacinas em residências do município. O indivíduo não é servidor municipal e, também, não há quaisquer possibilidades de cobrança de taxas para aplicação das doses contra a Covid-19 na cidade. Houve registro do delito nesta quinta-feira (4) no bairro Fluminense. A pasta está providenciando as medidas jurídicas cabíveis sobre o caso.

Os moradores que tiverem contato com suposto consultor devem denunciar o acontecimento, de imediato, às autoridades policiais. A Secretaria de Saúde prepara o Ofício para solicitar a apuração do caso pela Polícia Civil do município.

Vacinação- As doses contra a Covid-19 estão disponíveis para todos os profissionais de saúde do município. As vacinas da Oxford/AstraZeneca são distribuídas em nove unidades de saúde de atenção básica.

A Prefeitura destaca que a distribuição das vacinas para os demais públicos acontecerá de acordo com a chegada de novas doses e com as diretrizes determinadas pelo Governo do Estado. Toda a população será vacinada gradativamente.

Enquanto isso, é de grande importância a manutenção dos protocolos de segurança, como o uso de máscara, álcool em gel e higienização frequente das mãos.

Vale ressaltar que todo o processo de combate à doença tem a transparência como prioridade na gestão municipal. Todos os dados, procedimentos e etapas são amplamente informados nos canais oficiais da Prefeitura. Diariamente, há o Boletim Coronovírus, além da divulgação do número das vacinas aplicadas na cidade, por meio da ferramenta do Vacinômetro.