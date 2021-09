Saúde de São Pedro da Aldeia ganha reforço de profissionais da área

A Secretaria de Saúde de São Pedro da Aldeia firmou parceria com a Prolagos e a Cruz Vermelha para um reforço na equipe de profissionais da área nesta sexta-feira (3).

Os profissionais da Cruz Vermelha, contratada pela Prolagos, atuarão na campanha de vacinação no município por dois meses.

A ação ocorre por meio do movimento Unidos Pela Vacina que tem como objetivo viabilizar a campanha de imunização em todo o país.

O prefeito, Fábio do Pastel, agradeceu pelo empenho e parceria das entidades. “Quero agradecer imensamente ao presidente da Prolagos, Pedro Freitas, e ao presidente estadual da Cruz Vermelha, Victor Marcelo. É um motivo de muita alegria receber o movimento Unidos Pela Vacina. Essa união é de extrema importância para o município neste momento de pandemia. Com a parceria, vamos poder atender à população com mais rapidez. Juntos, vamos conseguir fazer um país melhor”.

Serão incluídos nas ações de imunização da cidade duas equipes com um enfermeiro e um técnico de enfermagem cada.