Saúde dos funcionários é tema de capacitação na Prefeitura de Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio firmou uma parceria com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) da Baixada Litorânea. O objetivo é promover a capacitação da equipe da Saúde Mental do município para ampliar o tratamento psicológico dos profissionais de saúde e servidores.

Com o tema “Adoecimento Psíquico do Trabalhador”, a capacitação é ministrada pelo psicólogo Pedro Rogério em conjunto com a coordenadora do CEREST-BL, Cristiane Falque, a superintendente de Saúde Mental, Renata Figueiredo, e a coordenadora do Programa de Saúde do Trabalhador (PST), Eliana Alves.

A primeira capacitação aconteceu nesta quinta-feira (19) para os profissionais que atuam no Centro de Atenção Psicossocial II e Álcool e Drogas (CAPS). A próxima acontece no dia 26 de janeiro, para os profissionais do Posto de Atendimento Médico (PAM) de Santo Antônio, Unidade Básica de Saúde (UBS) Unamar e equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF).

No dia 27 de janeiro é a vez das equipes do CAPSi, Ambulatório Oswaldo Cruz, PAM de São Cristóvão e Jardim Esperança. Fechando o treinamento das equipes, no dia 2 de fevereiro, serão capacitados os funcionários da residência terapêutica, emergência psiquiátrica e repescagem.

Com a conclusão dos cursos, em todas às quartas-feiras, a partir do dia 9 de fevereiro, das 8h às 12h e das 14h às 17h, haverá atendimento psicológico para os profissionais de saúde na sede do CEREST-BL, localizado na Rua Expedicionário da Pátria, nº 370, no bairro São Cristóvão.

O acolhimento será feito por ordem de chegada. Caso necessário, o profissional será encaminhado aos cuidados da Superintendência de Saúde Mental da Secretaria de Saúde para continuidade do tratamento.