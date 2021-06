Secretaria da Mulher e do Idoso de Búzios promove oficina de pintura em tecido para a terceira idade

A Secretaria da Mulher e do Idoso vai colorir os dias dos idosos do município, através do Projeto Lab, que propõe aulas de pintura em tecido com a artista plástica Vera Verne.

As atividades serão iniciadas no dia 1° de julho, na sede da Secretaria da Mulher, localizada na Rua Camila, n° 04, Quadra D – Porto Belo, com grupos de dez (10) alunos pela manhã e dez (10) na parte da tarde, respeitando todos os protocolos de saúde.

A oficina tem como objetivo promover a troca de conhecimento entre as pessoas da melhor idade, além de propor atividades de socialização, integração e muita diversão.

“Com a pandemia do novo coronavírus, percebemos uma queda no quadro emocional dos nossos idosos. Assim que assumi a secretaria, veio a ideia de implementar um projeto como esse no município, para estimular a terceira idade e trabalhar, com ela, a criatividade e o autoconhecimento”, explicou a secretária da Mulher e do Idoso, Daniele Guimarães.

O projeto é uma devolutiva da Lei Aldir Blanc (#aldirblancbuzios), em parceria com a secretaria da Mulher e do Idoso e a secretaria de Cultura.