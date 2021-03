Secretária de Assistência Social de Cabo Frio realiza vistoria nos prédios de acolhimento

A nova secretária de Assistência Social de Cabo Frio, Nilza Miquelotti está realizando uma vistoria em todos os prédios dos equipamentos sociais do município. O objetivo, segundo ela, é conhecer a estrutura e as demandas para buscar soluções.

Nesta quinta-feira, ela esteve na Casa de Passagem, Centro de Acolhimento, Centro Dia e CRAS da Praia do Siqueira.

Na Casa de Passagem a equipe foi recepcionada pelo administrador Thadeu Gomes Couto. O equipamento é um local de acolhimento temporário (até três meses) para pessoas em situação de rua. Tem capacidade para 20 moradores, mas atualmente possui 16 em acompanhamento com assistentes sociais e psicólogos. O objetivo do espaço é fazer com que os assistidos voltem ao mercado de trabalho, ou sejam reinseridos em suas famílias.

No Centro de Acolhimento a secretária Nilza Miquelotti conversou com o assistente social responsável pelo espaço, Gustavo Luiz Lopes da Silva. O Centro é um espaço criado de forma emergencial por conta de pandemia, com atendimento exclusivo para homens. Atualmente possui 23 acolhidos.

No mesmo prédio do Centro de Acolhimento funciona o Centro Dia, um espaço terapêutico que atende cerca de 50 pessoas com idade entre 18 e 58 anos que possuam algum tipo de deficiência. Antes da pandemia, o local oferecia terapia ocupacional, brincadeiras com pedagogas, atividades físicas e ainda aulas presenciais de mosaico e outros tipos de artesanato com turmas de manhã e de tarde. Agora as atividades acontecem somente de forma virtual para evitar aglomeração.

A visitação terminou no CRAS da Praia do Siqueira, onde a secretária de Assistência Social conheceu a equipe e os serviços oferecidos, como a brinquedoteca, e também avaliou a estrutura.