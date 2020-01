Secretária de Educação de Cabo Frio deixa cargo e Prefeitura anuncia substituto

A Prefeitura de Cabo Frio anunciou nesta segunda-feira (20) o novo secretário de Educação da cidade, o advogado Ian Eduardo de Carvalho Barreto. Márcia Almeida deixou o cargo na última sexta-feira (17) após oito meses de atuação alegando, segundo a Prefeitura, motivos pessoais.

A pasta enfrenta uma greve no setor por falta do pagamento do mês de dezembro. Nesta segunda, às 18h, os trabalhadores fizeram uma assembleia para discutir o rumo do movimento. A greve, segundo o Sepe, sindicato que representa a categoria, está mantida.

A classe estudantil enfrenta o atraso na efetivação da matrícula na rede municipal de ensino, que deveria ter começado nas unidades no dia 16 de janeiro, e até mesmo o atraso no ano letivo de 2019, que ainda não foi concluído em algumas escolas.

A Prefeitura explica que o novo secretário de Educação, além de ser advogado, é casado e filho de professores. Ainda segundo o governo, Ian atua, desde 2017, diretamente nas pautas educacionais, tendo prestado sua contribuição nos municípios de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia.

O ano começou tenso, marcado por protestos dos servidores da educação. Em uma das mobilizações, no Centro de Cabo Frio, eles percorreram as ruas da cidade reivindicando o pagamento do mês de dezembro e chegaram a fixar na ponte Feliciano Sodré, sobre o Canal do Itajuru, uma faixa com a frase: “Adriano Prefeito Caloteiro”.

“Ressaltamos que fatores como atraso do pagamento de salário de dezembro, o não pagamento do 13º de 2019, a não recarga do cartão de vale-transporte e a greve dos servidores, comprometerão a rotina de trabalho e, mais especificamente, nos dias de efetivação das matrículas, já que, em muitas unidades, somente a equipe diretiva estará em efetivo exercício nesse período atendendo uma demanda elevada de responsáveis e matrículas”, disse o Sepe em nota.