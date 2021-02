Secretaria de Educação de Cabo Frio se reúne com diretores para falar dos planejamentos

Diretores de 13 regiões escolares de Cabo Frio se reuniram com a equipe da Secretaria Municipal de Educação. O encontro aconteceu no auditório da Escola Municipal Professor Edilson Duarte. O secretário de Educação, Flávio Guimarães, lembrou que, em apenas 35 dias de governo, foram quitados o 13º salário de 2016 de aposentados e pensionistas do Ibascaf, além do salário de dezembro e um terço de férias dos servidores lotados na Secretaria de Educação.

A secretária-adjunta de Educação, Verônica Cardozo, pontuou que reativar o GAFCE (Grupo de Articulação e Fortalecimento dos Conselhos Escolares) também é um dos objetivos do atual governo, e que a ação já está em fase final de planejamento.

A criação e divulgação de um calendário de pagamento da Educação, a contratação de vigias e outros profissionais para as escolas municipais, aquisição de mobiliários e a prorrogação do mandato dos atuais diretores escolares também foram pautas da reunião.

Houve, ainda, a eleição da nova presidência da Comissão de Diretores Escolares, com a vitória de Jacqueline Leite Gestal, da Creche Escola Municipal Marília de Teves Moreno (Manoel Corrêa) com Andreia Mira de Pina e Souza, da Escola Municipal Maria Etelvina Santana Fonseca (Peró), como vice-presidente.