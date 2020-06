Secretaria de Mobilidade Urbana de Cabo Frio segue cronograma de reparos da sinalização na Morada do Samba

A Secretaria de Mobilidade Urbana prossegue, nesta quinta-feira (25), com o serviço de ordenamento viário na Morada do Samba, localizada na Rua Luiz Feliciano Cardoso, no bairro Praia do Siqueira. A ação contempla reparos da sinalização vertical e horizontal com demarcação da via e instalação de placas para oferecer mais segurança a pedestres, ciclistas e motoristas. A previsão de término é para sexta-feira (26).

A intervenção é feita com base em um projeto elaborado pela pasta após o recebimento de quatro solicitações, entre elas dos Centros de Formação de Condutores (CFCs), pois a área também é usada para aulas e provas práticas ministradas por essas instituições e pelo Detran/RJ, respectivamente.

A ação teve início da segunda-feira (22), mas foi interrompida devido a um problema técnico com um dos equipamentos utilizados pela equipe e fundamental para a pintura das linhas longitudinais. Após o reparo do maquinário as intervenções no local foram retomadas. Parte do material foi doado pelas autoescolas.

Retorno das aulas práticas e teóricas

O Detran/RJ liberou na quarta-feira (24) o retorno das aulas teóricas e práticas dos Centros de Formação de Condutores (CFCs), mas com atenção às medidas de segurança obrigatórias, sob pena de sanções administrativas. A fiscalização ficará sob responsabilidade da Divisão de Aprendizagem da Diretoria de Habilitação e a Corregedoria do Detran/RJ. As regras são: