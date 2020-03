Secretaria de Obras de Cabo Frio atua em diversos pontos da cidade com a operação tapa-buracos

A Prefeitura de Cabo Frio segue com a operação tapa-buracos e ações de reparo e troca de manilhas nas vias do município, nesta terça-feira (10). A Secretaria de Obras recebeu 100 toneladas de massa asfáltica na última sexta-feira (6) e atua com auxílio de maquinário.

As ruas Belgrado, no bairro Jardim Olinda e Antônio de Oliveira Gama, no bairro Jardim Flamboyant receberam troca de manilhas. A primeira contou com apoio da empresa concessionária de água e esgoto, Prolagos, auxiliando na troca de cinco manilhas de 30mm.

As equipes deram sequência à operação tapa-buracos nas Avenidas Excelsior, esquina com a Avenida Henrique Terra, no bairro Portinho e Júlia Kubitschek. Além da Rua Jorge Veiga, no bairro Gamboa.

Na Estrada do Guriri, as ações de recapeamento foram retomadas na segunda-feira (9). Ao todo, 48 toneladas de massa asfáltica serão utilizadas no local até o fim da semana.