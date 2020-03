Secretaria de Obras de Cabo Frio finaliza obra de recapeamento na Rua Treze de Novembro, no Centro

A obra de manutenção da Rua Treze de Novembro, no Centro de Cabo Frio, foi finalizada na segunda-feira (16). A ação de recapeamento encerra os reparos no local, que foram necessários após o rompimento de uma galeria de águas pluviais localizada entre as ruas Raul Veiga e José Bonifácio. O trânsito de veículos está liberado.

De acordo o assessor especial da Secretaria de Obras, Eduardo Leal, apesar das manutenções constantes, houve ruptura da galeria de águas pluviais por conta da pressão da chuva. Com isso, o solo cedeu e toda a estrutura precisou ser refeita.



“Um buraco com cerca de seis metros precisou ser aberto para que a equipe acessasse a galeria. Na primeira fase da operação na via foi realizada a concretagem e, a após secagem, o recapeamento”, explicou Leal.



Ações pela cidade



Na sexta-feira (13), foram realizados serviços de manutenção no bairro Itajuru, no Largo Santo Antônio, no acesso ao Cemitério Jardim dos Eucaliptos, no Jardim Esperança, e na Rua Guiomar Novaes, no distrito Tamoios. Todos esses locais com grande circulação de veículos. As ações emergenciais contaram com recapeamento, tapa-buracos, substituição de grelha e conserto de caixas ralos.

A operação tapa-buracos ocorreu no início da Rua Jonas Garcia, em frente à Praça Santo Antônio. Na Rua Itajuru, esquina com a Rua João Pessoa, foi feita a recolocação de tampão de poço de visita e caixa ralo. O mesmo serviço foi finalizado também na Avenida Teixeira e Souza, no Braga, próximo a rede de supermercados.

Na pista que dá acesso ao Cemitério Jardim dos Eucaliptos foi concluído o recapeamento, e a Rua Guiomar Novaes, em Tamoios, recebeu operação tapa-buracos. Outros serviços foram executados durante a semana nos bairros Guriri, Vila Nova, Porto do Carro, Bosque do Paró e Guarani. A iniciativa contou com 30 funcionários da pasta, três retroescavadeiras, três rolos compressores e dois caminhões vacol. Para a próxima semana a equipe irá organizar o calendário de ações.