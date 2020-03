Com a publicação do Decreto Municipal 6.205 e as orientações de prevenção ao coronavírus, os serviços nos departamentos públicos estão reduzidos, incluindo a Secretaria de Obras, que atua com 50% do efetivo. Apenas locais com situações emergenciais recebem manutenção.

“Mesmo com a equipe reduzida, nos estamos nos esforçando para não deixar de atender os cabo-frienses. Estamos tomado todo o cuidado para evitar a propagação do coronavírus”, destacou o assessor especial da Secretária, Eduardo Leal.