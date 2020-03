Secretaria de Obras de Cabo Frio substitui manilhas no Manoel Corrêa e Cantinho do Céu

A equipe da Secretaria de Obras começou a semana com algumas ações pontuais no bairro Manoel Corrêa, Cantinho do Céu, no Jardim Esperança, e no distrito de Tamoios. Nestes locais estão sendo realizados troca de manilha, recuperação e recolocação de paralelos. A previsão é que os serviços sejam concluídos até o fim desta semana.

Segundo o assessor especial da Secretaria de Obras, Eduardo Leal, a equipe deu continuidade às ações que iniciaram na semana passada.

“No Manoel Corrêa, a manutenção ocorre na Rua Recanto das Dunas, que acostumava acumular grande volume de água no período de chuva. Nesse ponto estão sendo trocadas 150 manilhas”, explicou.

Na localidade do Cantinho do Céu, no Jardim Esperança, a equipe também faz o trabalho de manilhamento. Ao todo, 110 tubos serão substituídos. Já em Tamoios, próximo ao Shopping Unapark os serviços são recuperação e recolocação de paralelos.

A Secretaria de Obras atua com efetivo reduzido e executa somente ações emergenciais ou que já constavam no planejamento, em cumprimento aos decretos municipal e estadual que falam sobre manter o distanciamento físico como medida de contenção ao novo coronavírus (Covid-19).