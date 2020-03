Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo atualiza boletim sobre a suspeita de coronavírus

A Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Secretaria de Saúde, segue acompanhando de perto o caso de uma senhora de 72 anos que deu entrada, na manhã de ontem (12), no Hospital Geral com suspeita de coronavírus. Todas as atualizações pertinentes serão feitas através do site e das redes sociais oficiais da Prefeitura a fim de manter a população informada da real situação e evitar notícias falsas.

Após realizar os exames e apresentar um estado clínico estável, sem febre e falta de ar, ela foi liberada para fazer o repouso em isolamento domiciliar. A Prefeitura reforça que todos os exames foram devidamente enviados para análises conforme os protocolos do Ministério da Saúde e os resultados saem em até 48h.

Acerca do isolamento domiciliar em quarentena, o procedimento está entre as medidas recomendadas pela OMS para pacientes que estão em bom estado clínico em que não há necessidade de internação. A previsão é de que ela permaneça em isolamento em sua residência pelos próximos 14 dias sendo acompanhada pela Secretaria de Saúde. O HGAC afirma que a equipe seguiu com rigor todos os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde.

Não existe tratamento específico para infecções causadas por coronavírus. Nesse caso, é indicado repouso e consumo de bastante água, além de algumas medidas adotadas para aliviar os sintomas, conforme cada caso.

Lembrando que para um caso ser considerado SUSPEITO, existem três situações de acordo com o Ministério da Saúde: 1. a pessoa deve apresentar febre E pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios, com histórico de viagem para país com transmissão sustentada OU área com transmissão local nos últimos 14 dias; 2. Pessoa que apresente febre OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, com histórico de contato direto com caso suspeito ou confirmado para COVID-19, nos últimos 14 dias; 3. Pessoa que manteve contato domiciliar com caso confirmado por COVID-19 nos últimos 14 dias E que apresente febre OU pelo menos um sinal ou sintoma respiratório.