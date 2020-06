Secretaria de Saúde de Cabo Frio reforça a importância da vacinação contra a gripe

A campanha de vacinação contra a gripe segue até o dia 30 de junho, mas diferente do início da imunização a procura está baixa em Cabo Frio. O alerta é da Secretaria de Saúde que reforça a importância das doses. Nessa segunda fase da terceira e última etapa da campanha o público-alvo são os professores de rede pública e privada e pessoas de 55 a 59 anos de idade.

Na primeira etapa desta terceira fase foram vacinadas crianças de 6 meses a menor de 6 anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas. Em Cabo Frio, 3.982 pessoas já receberam as doses desde o início da campanha, no dia 11 de maio.

Até o momento foram vacinadas:

Crianças: população 14.796, vacinados: 3.118 (21.07%)

Gestantes: população 2008, vacinados: 589 (29,33%)

Puérperas: população 330, vacinados 70 (21,21%)

Adultos: população 9.397, vacinados 3920 (41,72%)

Segundo a coordenadora do Programa de Imunização, Patrícia Freitas, os sintomas da gripe e do novo coronavírus são bem parecidos. Apesar de não ter eficácia contra esse vírus, essa vacina ajuda na prevenção de doenças respiratórias, comuns nessa época do ano.

“A imunização é uma forma de resguardar os mais vulneráveis e evitar a procura por serviços de saúde nesse período de pandemia da Covid-19, quando a demanda nos prontos socorros dos hospitais está maior”, explicou.

Ao todo, 28 postos oferecem as doses respeitando as recomendações de distanciamento social durante a pandemia, das 9h às 17h. O uso da máscara é obrigatório no ato da vacinação e que é recomendável a utilização de álcool em gel.

Os postos que estão aplicando as doses são: Centro de Saúde Oswaldo Cruz, ESF Praia do Siqueira, Hospital Dia (localizado na Rua Expedicionários da Pátria, bairro São Cristóvão) e aos postos de Saúde dos bairros Araçá, Boca do Mato, Angelim, Botafogo, Cajueiro, Caminho de Búzios, Gamboa, Guarani, Jacaré, Jardim Caiçara, Jardim Náutilus, Manoel Correa, Maria Joaquina, Monte Alegre, Nova Califórnia, Parque Burle, Samburá, Santo Antônio, São Jacinto, Unamar, Vila do Ar, Vila do Sol, Vila Nova e Tangará.