Secretária de Segurança Pública de São Pedro da Aldeia averigua denúncia de ultraje público ao pudor

Nesse sábado, dia 30, cumprindo determinação do secretário, José Maria Cadimo e como parte da Operação Choque de Ordem, foi averiguado local no bairro Vinhateiro com denúncia de ultraje público ao pudor (artigo 233 CP), com mulheres seminuas e nuas na entrada do local e as margens da rodovia.



Anteriormente, o mesmo foi notificado que não permitisse esse crime, pois seria responsabilizado. O estabelecimento apresentou cumprimento da determinação legal. Se acaso prosseguir a infração penal, se seguirão as medidas legais.



O local, com denúncias de ser casa de prostituição, não comprovou a denúncia, visto que não tem local para a consumação do ato sexual. O estabelecimento possui alvará regulamentando suas atividades (whiskeria, petiscaria, bar), e é privativo, segundo o responsável, a cada pessoa suas atividades fora do local.



Também foi notificado estabelecimento comercial com som em volume além do permitido, sendo o proprietário notificado.

Nesse final de semana (sexta e sábado), a Secretaria de Segurança e Ordem Pública determinou, de acordo com a Operação Choque de Ordem, operações noturnas e diurnas de cumprimento aos decretos municipais relacionados ao COVID-19. A Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, através da Fiscalização de Posturas, com apoio da Guarda Municipal e Polícia Militar, notificou estabelecimentos comercias e atendeu denúncias via 153 de perturbação de sossego público e desrespeito à legislação municipal vigente.

No sábado, a operação contou com Fiscalização de Posturas, e apoio da Guarda Municipal, Guarda Ambiental e Polícia Militar.