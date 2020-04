Secretaria e unidades de saúde de Cabo Frio passaram por desinfecção nesta manhã

A Secretaria de Saúde bem como o Posto de Atendimento Médico (PAM), o Hospital Central de Emergência (HCE), o Hospital São José Operário e o Hospital Dia, todos localizados no bairro São Cristóvão, recebem limpeza e desinfecção nesta segunda (27).

A medida faz parte do cronograma de prevenção e combate à covid-19. O Unilagos, hospital exclusivo para pacientes com coronavírus, também será desinfectado. Nos últimos dias, a sede da Prefeitura recebeu a assepsia.

As ações de desinfecção e de limpeza vêm sendo realizadas pela Prefeitura de Cabo Frio desde meados de março e completaram um mês na última semana. A iniciativa é realizada pela Coordenadoria-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental em parceria com as equipes da Comsercaf, da Coordenadoria-Geral de Serviços Públicos, das secretarias de Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e de Saúde, além da Guarda Civil Municipal e da Prolagos.

“Todo o planejamento e execução das ações do gabinete de crise vêm sendo realizados em concordância com as orientações dos organismos nacionais e internacionais de saúde. Conforme a evolução do vírus, e de acordo com as recomendações das instituições oficiais, adequamos as ações de prevenção”, explicou o prefeito Dr. Adriano Moreno.

O governo municipal tem realizado a desinfecção periódica de locais de grande circulação de pessoas – como praças, pontos de transporte público e unidades de saúde – de acordo com orientações de instituições como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde (MS), que afirmam ser o isolamento social e a higienização são as principais formas de se conter a contaminação pelo novo coronavírus.

Ações realizadas

Desde o início da atividade, que foi inspirada ações semelhantes realizadas na Europa, já foram desinfectados o Terminal Rodoviário Alexis Novellino e pontos de ônibus das adjacências, bem como unidades de saúde, além da sede do 18º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), o Departamento de Trânsito (Detran) e o 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM).

No início de abril, as equipes atuaram em Tamoios nos bairros de Santo Antônio com desinfecção do trecho de parada de ônibus até a ponte, que faz limite com o distrito de Barra de São João, e o PAM. Em Unamar a ação foi realizada na área onde há maior concentração de comércio do distrito e também no Shopping UnaPark. A Unidade de Saúde Básica (UBS) e Hospital Municipal de Tamoios, em Aquarius, também foram desinfectados.