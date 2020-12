Na manhã de sexta-feira, dia 18, o secretário de Fazenda de Cabo Frio, Dr. Bruno Araguti, veio a óbito.



Bruno foi internado na terça-feira, dia 15, no Hospital Santa Izabel, após ser diagnosticado com COVID-19, para tentar se recuperar do comprometimento do pulmão.

Contudo, Bruno não resistiu e faleceu. Ele deixa mulher e duas filhas.