Secretário de Saúde é sabatinado na Câmara de Arraial do Cabo

Nesta quinta-feira (29), o Secretário de Saúde de Arraial do Cabo, Jorge Diniz, foi sabatinado na Câmara Municipal. Na pauta as questões referentes ao enfrentamento ao covid-19. Diniz disse que, idosos que ainda não receberam a 2ª dose da CoronaVac foram identificados e serão vacinados assim que o imunizante for enviado ao Município pelo Estado.

O atraso na vacinação com a 2ª dose da CoronaVac ocorre por conta dos insumos do imunizante, provenientes da China, não estarem sendo entregues no prazo. Segundo o Instituto Butantan, a previsão é que a situação seja normalizada na próxima semana. Durante a sabatina, o Secretário de Saúde lembrou que Arraial do Cabo segue o cronograma do Plano Nacional de Imunização, elaborado pelo Ministério da Saúde. De acordo com o cronograma, na próxima fase da campanha de vacinação contra a covid-19 vão ser imunizadas pessoas com algum tipo de comorbidade.