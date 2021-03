Secretário de Turismo de Búzios recepciona representantes da cidade de Penha- SC

O secretário de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico Romano Lorenzi, recebeu na sexta-feira (26), a visita dos secretários Eduardo Bajara (Cultura), Cleber Neumann (Turismo) Nilsandro Junnior (Comunicação), que vieram representar a cidade de Penha- Santa Catarina.

A cidade de Penha fica situada numa península, com muitas características em comum com Búzios. Além de ser uma belíssima cidade turística e acolhedora, ela é uma antiga aldeia de pescadores que tem em sua história, uma das maiores armações baleeiras do Sul do Brasil.

Segundo Romano Lorenzi, secretário de Turismo, assim como em Búzios, Penha também tem uma comunidade de pescadores, povo caiçara, as marisqueiras, uma praia do quilombo, com comunidades negras, quilombolas e escravocratas.

“Eles vieram conhecer nosso calendário de eventos, a marca de Búzios, e como o balneário ficou conhecido mundialmente, além da arquitetura com estilo colonial em dois pavimentos e muito verde. A equipe ficou encantada com Búzios e vão enviar um convite ao Prefeito Alexandre Martins, solicitando nossa visita a cidade de Penha para fazer parceria de cidades irmãs, para troca de informações turísticas e culturais”, disse Romano.