Secretário Planejamento de Iguaba Grande participa de reunião com representantes dos sindicatos rurais do estado

O secretário de Planejamento de Iguaba Grande, Eron Bezerra, esteve, na última semana, participando de uma palestra voltada aos presidentes de sindicatos rurais do estado, acompanhando o deputado federal Christino Áureo e o presidente da Federação da Agricultura do Estado (FAERJ), Rodolfo Tavares.

O evento teve o intuito de apresentar o Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (FIAgro), voltado para investimentos do agronegócio e para a agricultura familiar. Ainda foi disponibilizado para os produtores rurais de Iguaba Grande uma capacitação, feita pela Faerj.

“Mais uma agenda muito positiva para Iguaba Grande. A partir do FIAgro, os produtores poderão adquirir maquinários que auxiliarão na produção agrícola da cidade. A prefeitura tem esse papel importante de buscar linhas de crédito para dar suporte aos produtores.” Disse o secretário de Planejamento, Eron Bezerra.

“Eu tenho uma relação muito forte com a Baixada Litorânea e um carinho muito especial por Iguaba. Nós estamos buscando contribuir com o desenvolvimento dos produtores rurais de todas as regiões. O desenvolvimento da agricultura familiar fortalece muito a geração de empregos da cidade. Disse o deputado Christino Áureo.

A partir do FIAgro os produtores terão acesso a uma junção dos recursos de vários investidores para a aplicação em ativos de investimentos do agronegócio, sejam eles de natureza imobiliária rural ou de atividades relacionadas a produção do setor.