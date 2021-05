Segunda etapa da vacina contra gripe começa hoje em Cabo Frio

A segunda etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe influenza começa nesta terça-feira (11) e segue até o dia 8 de junho. Promovida pelo Ministério da Saúde em todo Brasil, a 23ª Campanha contra a Influenza teve início no dia 14 de abril em Cabo Frio. O município segue em paralelo à vacinação contra a covid-19.

A imunização contra influenza acontece em três fases. Nesta segunda fase, é a vez dos idosos com 60 anos ou mais e professores da rede pública ou privada.

A terceira fase será entre os dias 9 de junho e 9 de julho e atenderá pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, caminhoneiros, privadas de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativa, além de trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, portuários, forças armadas e de segurança e salvamento.

Além disso, o Ministério da Saúde realizou adaptações na ordem dos grupos prioritários a serem vacinados. Excepcionalmente este ano, pessoas com mais de 60 anos não serão o primeiro grupo a ser imunizado contra a gripe para evitar conflito com o calendário de vacinação contra a Covid-19.

Por conta disso, o informe Técnico do Ministério da Saúde orienta que, no caso dos profissionais de saúde, que fazem parte do grupo prioritário das duas vacinas, a preferência seja para administração do imunizante contra Covid-19, e só depois seja feito o agendamento contra a gripe, respeitando o intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas.

Para evitar aglomerações nos postos de saúde e cruzamento entre os públicos-alvo da vacina contra a gripe e contra o coronavírus, o município destacou 12 unidades de saúde para servir como postos na campanha contra influenza.